Иран предоставит Франции самописцы сбитого Boeing 20 июля

Иран доставит 20 июля во Францию самописцы сбитого по ошибке в январе над Тегераном украинского Boeing 737. Об этом говорится в сообщении Международной организации гражданской авиации (ICAO) в Twitter, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Сегодня [26 июня] на заседании Совета ICAO Иран сообщил, что черные ящики рейса PS752 будут представлены для считывания информации во Франции 20 июля с использованием протоколов [безопасности] в связи с COVID-19", - сказали в организации. В ICAO подчеркнули, что к участию в расшифровке будут допущены представители всех заинтересованных стран, которым консультанты организации гражданской авиации будут оказывать необходимую поддержку.

Глава МИД Канады Франсуа-Филипп Шампань в пятницу уже приветствовал это решение Тегерана, а также заявил, что Канада продолжит добиваться от Ирана прозрачности в расследовании этой трагедии.

Ранее также стало известно, что группа специалистов Совета по безопасности на транспорте Канады будет направлена во Францию для помощи в расшифровке бортовых самописцев сбитого Boeing.

Boeing 737 "Международных авиалиний Украины" потерпел крушение 8 января через несколько минут после вылета из аэропорта Тегерана. Погибли 176 человек - граждане нескольких государств, в том числе и Канады. Позднее Иран признал, что самолет по ошибке сбили его силы противовоздушной обороны.