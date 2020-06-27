В Иране число заразившихся коронавирусом превысило 220 тыс человек

БАКУ /Trend/ - За последние сутки в Иране выявлено 2 456 случаев заражения коронавирусом, общее число заразившихся COVID-19 достигло 220 180.

Об этом сказал представитель министерства здравоохранения, лечения и медицинского образования Сима Садат Лари, сообщает в субботу Trend.

По его словам, состояние 2 928 инфицированных оценивается как тяжелое.

Садат Лари добавил, что за минувшие сутки в Иране от коронавируса (COVID-19) скончались 125 человек, таким образом их общее число достигло 10 364.

Представитель министерства также сказал, что к настоящему времени вылечился 180 661 человек.

В провинциях Хузестан, Кирманшах, Курдистан, Хормозган, Западный Азербайджан и Разави Хорасани ситуация все еще тяжелая.

В Иране для диагностирования коронавируса проведено более 1,58 млн. тестов.

.(Автор: Эльнур Башгишев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Гюнель Зейналова )