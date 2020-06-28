В Иране введут обязательное ношение масок

БАКУ /Trend/ - В Иране с пятого июля временно вводится обязательное ношение масок в определенных министерством здравоохранения местах. Об этом, как передает Trend, сказал президент страны Хасан Роухани на заседании Национального комитета по борьбе с коронавирусом.

По его словам, предварительно обязательное ношение масок вводится на 15 дней. При необходимости этот срок будет продлен.

Президент добавил, что в закрытых пространствах и местах скопления людей ношение масок является обязательным.

Отметим, что до вчерашнего дня в Иране коронавирусом заразилось 220 180 человек. Из них 10 364 человека скончались, 180 661 человек выздоровел.

(Автор: Эльнур Багышов)