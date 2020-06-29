В Иране число жертв коронавируса достигло 10670 тыс.

Число случаев заражения коронавирусом в Иране возросло на 225 205, летальных исходов — на 10 670, зафиксированы 186 180 случаев выздоровления. Об этом сообщила в понедельник пресс-секретарь Министерства здравоохранения и медицинского образования Сима Садат Лари, передает Trend со ссылкой на IRNA.

"За последние сутки выявлены 2536 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число заразившихся достигло 225 205 человек", сказала она на пресс-конференции.

Она отметила, что за последние сутки, к сожалению, умерли 162 человека, добавив, что в общей сложности в Иране умерли уже 10 670 человек.

По словам Лари, зафиксированы 186 180 случаев выздоровления среди заразившихся.

Вспышка нового коронавируса (2019-nCoV) была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселенном городе Центрального Китая - 12-миллионном Ухане. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. За пределами КНР случаи заражения были выявлены в большинстве стран мира, включая Иран.