В Иране число выздоровевших от коронавируса превалило за 200 тысяч

БАКУ /Trend/ - В Иране с начала пандемии от коронавируса излечились 201 330 человек. Об этом, как передает Trend, сообщила пресс-секретарь Министерства здравоохранения и медицинского образования Сима Садат Лари.

"За последние сутки выявлены 2 560 новых случая заражения коронавирусом. Общее число заразившихся достигло 240 438 человека", сказала она на пресс-конференции.

Она отметила, что за последние сутки, к сожалению, умерли 163 человек, добавив, что в общей сложности в Иране умерли уже 11 571 человек.

По словам Лари, число проведенных тестов на коронавирус составило более 1,79 миллиона.