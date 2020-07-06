В ЮНЕСКО выразили готовность для развития туристического сотрудничества с Ираном

ЮНЕСКО готово продолжать сотрудничество с Ираном для составления национальной программы по развитию туризма в стране. Об этом сообщил гендиректор отдела по планированию и поддержки туризма Ирана Алиреза Рахими в понедельник, передает Trend со ссылкой на IRNA.

«Совместные взаимодействия Ирана и ЮНЕСКО для составления национальной программы по развитию туризма, которые прекращены из-за распространения коронавируса, будут продолжаться в этом году», отметил Рахими, указав на недавний телефонный разговор замглавы министерства по культурному наследию, туризму и народным промыслам с руководителем регионального офиса ЮНЕСКО в Тегеране.

По его словам, ЮНЕСКО как координатор обеспечивает технические поддержки Ирану в сотрудничестве с международными экспертами и Всемирной организации туризма.

Руководитель регионального офиса ЮНЕСКО в Тегеране также выразил надежду на упущение ситуации с коронавирусом для присутствия технических экспертов в Иране для продолжения предыдущих взаимодействий и реализации дальнейших этапов.