Иран занимает 5-е место в мире по публикации научных статей в области традиционной медицины

В период с 2011 по 2018 годы Иран занял пятое место в мире по публикации научных статей в области местной фармакологии, народной медицины и лекарственных растений. Как передает Trend со ссылкой на IRNA, об этом сообщили в журнале этнофармакологии.

Согласно аналитическому отчету журнала этнофармакологии, который является результатом международного сотрудничества исследователей из Китая, Великобритании, Португалии, Болгарии, Германии, Польши и Австрии, а также информации из Web of Science (ISI), Иран занял 5-е место в мире по публикации научных статьей в области местной фармакологии, народной медицины и лекарственных растений. В период с 2011 по 2018 годы иранскими исследователями опубликовано 2439 статей, (6,3% статей, опубликованных в этот период) в области традиционной медицины.

Журнал этнофармакологии является рецензируемый медицинский журнал охватывает традиционные медицинские использования растений и других веществ.

Как следует из отчета, за указанный период 4 статьи иранских исследователей попали в топ-10 самых цитируемых в области традиционной медицины.