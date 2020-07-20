Данные самописца со сбитого над Тегераном самолета успешно извлекли

Специалисты в сфере авиационной безопасности смогли извлечь данные с бортового самописца сбитого по ошибке в январе над Тегераном украинского Boeing 737. Об этом сообщила в понедельник на своей странице в Twitter канадская телекомпания CBC со ссылкой на главу Совета по безопасности на транспорте Канады Кэти Фокс, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Данные с бортового самописца рейса PS752 были успешно загружены. Пока неизвестно, что именно они содержат, однако предполагается, что их изучение прольет свет на содержание переговоров пилотов перед ударом ракеты", - говорится в сообщении.

В свою очередь министр иностранных дел Канады поблагодарил французские власти за помощь в расшифровке данных с бортового самописца. Соответствующее заявление глава канадского внешнеполитического ведомства Франсуа-Филипп Шампань опубликовал в Twitter.

"Сегодня утром я провел телефонные переговоры с [главой МИД Франции] Жан-Ивом Ле Дрианом и поблагодарил французские власти за сотрудничество и поддержку в извлечении и анализе данных бортовых самописцев рейса PS752 в Бюро по расследованию и анализу безопасности гражданской авиации (BEA)", - указал глава канадского МИД. "Это ключевой шаг в расследовании", - указал Шампань, отметив, что он также обсудил со своим французским коллегой ряд "важных международных тем".

Иран доставил 20 июля во Францию самописцы сбитого по ошибке в январе над Тегераном украинского Boeing 737. Группа специалистов Совета по безопасности на транспорте Канады была направлена для помощи в их расшифровке.