Приблизившиеся к иранскому самолету над Сирией истребители были американскими (Обновлено)

Два истребителя, приблизившиеся к иранскому пассажирскому самолету в небе над Сирией, были американскими. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщает агентство Fars со ссылкой на пилота лайнера.

По его словам, пилоты истребителей сами сообщили об этом в ходе радиопереговоров с экипажем пассажирского самолета.

23:56 (GMT+4) Два израильских истребителя вплотную приблизились к иранскому пассажирскому самолету в небе над Сирией. Об этом сообщает в четверг агентство Fars, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Отмечается, что пассажирский самолет иранской авиакомпании Mahan Air направлялся в Ливан. К настоящему времени лайнер приземлился в аэропорту Бейрута.