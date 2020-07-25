БАКУ /Trend/ - За последние сутки в Иране выявлено 2 316 случаев заражения коронавирусом.

Об этом сказал представитель министерства здравоохранения и медицинского образования Ирана Сима Садат Лари, сообщает в субботу Trend со ссылкой на министерство.

По его словам, общее число заразившихся COVID-19 достигло 288 839 человек, состояние 3 670 пациентов с коронавирусом оценивается как тяжелое.

Садат Лари добавил, что за последние сутки в Иране от коронавируса (COVID-19) умерли 195 человек, общее число умерших от коронавируса достигло 15 484 человек.

В министерство также отметили, что до настоящего времени вылечились 251 319 человек.

Представитель министерства также добавил, что как и в прошлые дни, "красными зонами" продолжают оставаться провинции Мазандаран, Фарс, Западный Азербайджана, Разави Хорасан, Альборз, Хузистан, Лорестан, Гюдюстан, Кирман, Занджан и Илам.

До настоящего времени в Иране проведено более 2,3 миллионов тестов.

(Автор: Эльнур Багишев. Текст: Кямаля Сеидова.)