В Иране число заразившихся коронавирусом достигло 312 035 человек
Число случаев заражения коронавирусом в Иране возросло до 312 035 человек.
Об этом, как передает Trend со ссылкой на İRNA, сообщила в понедельник пресс-секретарь Министерства здравоохранения и медицинского образования Сима Садат Лари.
"С начала распространения коронавируса в Иране зафиксированы 270 228 случаев выздоровления среди заразившихся", - отметила она на пресс-конференции.
Она добавила, что в общей сложности в Иране от коронавируса умерли17 405 человек.
Лента новостей
Помощник Президента Хикмет Гаджиев встретился с членами азербайджанской общины Нагорно-карабахского региона
В Азербайджане обсуждаются новые методы экономической и социальной поддержки населения в связи с коронавирусом
Из списка населенных пунктов, где введен ужесточенный карантин, будут исключены Шекинский и Сиязаньский районы, добавлен Сальянский
В 13 городах и районах Азербайджана в силе останется ограничение работы общественного транспорта в выходные