В Иране число заразившихся коронавирусом достигло 312 035 человек

Число случаев заражения коронавирусом в Иране возросло до 312 035 человек.

Об этом, как передает Trend со ссылкой на İRNA, сообщила в понедельник пресс-секретарь Министерства здравоохранения и медицинского образования Сима Садат Лари.

"С начала распространения коронавируса в Иране зафиксированы 270 228 случаев выздоровления среди заразившихся", - отметила она на пресс-конференции.

Она добавила, что в общей сложности в Иране от коронавируса умерли17 405 человек.