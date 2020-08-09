Иранка стала чемпионом мира по петанку

Чемпионат мира по петанку среди женщин и мужчин 3-8 августа прошел в режиме оффлайн под девизом "Борьба с коронавирусом (COVID-19)" с участием 341 спортсмена, передает Trend со ссылкой на ИРНА.

Сборная Ирана завоевала 2 золота в этом турнире. Захре Хейдариану также удалось выиграть золотую медаль на первом чемпионате мира по петанку в режиме оффлайн.

Петанк — провансальский национальный вид спорта, бросание шаров. Цель игры состоит в том, что игроки двух команд на площадке размером 15 на 4 м по очереди бросают металлические шары, стараясь как можно ближе положить свой шар рядом с маленьким деревянным шаром — кошонетом . При этом металлический шар может задеть кошонет, или сбить шар соперника, чтобы оттолкнуть его. Главное чтобы в конце игры один или несколько шаров команды оказались ближе к кошонету, чем шары соперника. За каждый такой шар начисляется одно очко. Игра продолжается до 13 очков (кубок мира — 15).