Минздрав Ирана обнародовал последние данные о ситуации с коронавирусом в стране
Число случаев заражения коронавирусом в Иране возросло на 328 844 человека. Об этом сообщила в понедельник пресс-секретарь министерства здравоохранения и медицинского образования Сима Садат Лари, передает Trend со ссылкой на IRNA.
"С начала распространения коронавируса в Иране зафиксированы 286 642 случая выздоровления среди заразившихся", отметила она на пресс-конференции.
Она добавила, что к сожалению, в общей сложности в Иране умерли уже 18 616 человек.
Напомним, что более 20 млн. человек заразились коронавирусом в мире 733 тыс. из которых умерли.
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