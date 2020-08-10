Минздрав Ирана обнародовал последние данные о ситуации с коронавирусом в стране

Число случаев заражения коронавирусом в Иране возросло на 328 844 человека. Об этом сообщила в понедельник пресс-секретарь министерства здравоохранения и медицинского образования Сима Садат Лари, передает Trend со ссылкой на IRNA.

"С начала распространения коронавируса в Иране зафиксированы 286 642 случая выздоровления среди заразившихся", отметила она на пресс-конференции.

Она добавила, что к сожалению, в общей сложности в Иране умерли уже 18 616 человек.

Напомним, что более 20 млн. человек заразились коронавирусом в мире 733 тыс. из которых умерли.