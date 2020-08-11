В Иране за последние сутки от COVID-19 умерли 184 человека
В Иране за последние сутки от коронавируса (COVID-19) умерли 184 человека.
Как передает Trend, об этом сообщило Министерство здравоохранения Ирана.
Общее число умерших от коронавируса в Иране достигло 18800.
За последние сутки в Иране выявлено 2345 новых случаев заражения коронавирусом, общее число инфицированных COVID-19 достигло 331 189.
Вылечились 288620 человек.
Состояние 3983 пациентов с коронавирусом оценивается как тяжелое или средней степени тяжести.
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