Медицинская помощь Ирана прибыла в афганскую провинцию Балх

Партия медицинской помощи Ирана для борьбы с коронавирусом прибыла в центр афганской провинции Балх, город Мазари-Шариф. Партия медицинской помощи Ирана состоит из 60 тыс. медицинских масок и 1100 защитной одежды, который будут распределены по больницам города, передает Trend со ссылкой на IRNA.

Генконсул Исламской Республики Иран в Мазари-Шариф Хасан Яхьяви на церемонии передачи медицинской помощи властям афганского города заявил, что Иран до сих пор направил 3 партии медицинской помощи в Кабул и Герат с момента вспышки пандемии коронавируса в стране.

Заместитель губернатора Балх Мохаммад Башир Тохиди также от имени правительства Афганистана поблагодарил Иран за помощи, отметив, что несмотря на прорыв двусторонних отношений из-за распространения коронавируса, Кабул стремится расширять свои экономические и туристические с Тегераном.

Напомним, более 20 млн. человек заразились коронавирусом в мире 741 тыс. из которых умерли.