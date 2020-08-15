В Иране число заразившихся коронавирусом превысило 340 тыс. человек

БАКУ /Trend/ - В Иране за прошедшие сутки коронавирусом заразились еще 2 245 человек.

Об этом сказала представитель министерства здравоохранения и медицинского образования Ирана Сима Садат Лари, передает в субботу Trend со ссылкой на министерство.

По ее словам, общее число заразившихся COVID-19 достигло 341 070 человек, из них состояние 3 911 оценивается как тяжелое.

Садат Лари добавила, что за последние сутки в Иране от коронавируса умер 161 человек, общее число смертей от коронавируса достигло 19 492.

Отметив, что до настоящего времени от коронавируса вылечились 295 630 человек, представитель министерства добавила, что "красными зонами" считаются провинции Тегеран, Мазандаран, Гум, Гюлистан, Северный Хорасан, Ардебиль, Исфахан, Альборз, Разави Хорасан, Кирман, Симнан, Восточный Азербайджан, Центральная, Йезд и Гилан.

До настоящего времени в Иране проведено более 2,83 миллиона тестов на коронавирус.

(Автор: Эльнур Багышев. Текст: Турал Гараджаев)