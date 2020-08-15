В Иране число заразившихся коронавирусом превысило 340 тыс. человек

Общество 15 августа 2020 19:00 (UTC+04:00)
В Иране число заразившихся коронавирусом превысило 340 тыс. человек

БАКУ /Trend/ - В Иране за прошедшие сутки коронавирусом заразились еще 2 245 человек.

Об этом сказала представитель министерства здравоохранения и медицинского образования Ирана Сима Садат Лари, передает в субботу Trend со ссылкой на министерство.

По ее словам, общее число заразившихся COVID-19 достигло 341 070 человек, из них состояние 3 911 оценивается как тяжелое.

Садат Лари добавила, что за последние сутки в Иране от коронавируса умер 161 человек, общее число смертей от коронавируса достигло 19 492.

Отметив, что до настоящего времени от коронавируса вылечились 295 630 человек, представитель министерства добавила, что "красными зонами" считаются провинции Тегеран, Мазандаран, Гум, Гюлистан, Северный Хорасан, Ардебиль, Исфахан, Альборз, Разави Хорасан, Кирман, Симнан, Восточный Азербайджан, Центральная, Йезд и Гилан.

До настоящего времени в Иране проведено более 2,83 миллиона тестов на коронавирус.

(Автор: Эльнур Багышев. Текст: Турал Гараджаев)

Тэги:
Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.
В Южной Корее выявили максимальное число заражений коронавирусом с 11 марта
В Южной Корее выявили максимальное число заражений коронавирусом с 11 марта
Индия испытывает три вакцины против коронавируса и готова их производить
Индия испытывает три вакцины против коронавируса и готова их производить
Премьер Канады сообщил о гибели двух канадцев при взрыве в Бейруте
Премьер Канады сообщил о гибели двух канадцев при взрыве в Бейруте
Loading Bars
Лента новостей
В Иране число заразившихся коронавирусом превысило 340 тыс. человек Общество 19:00
В индустриальном парке в столице Казахстана запустят ряд новых производств Казахстан 19:00
Михаил Ефремов может принять участие в заседании суда 18 августа Россия 18:59
«Барселона» заплатит €5 млн «Ливерпулю» в случае победы «Баварии» в Лиге чемпионов Спорт 18:36
На севере Афин загорелся завод по переработке пластика Европа 18:16
Народный артист Азербайджана Сархан Сархан выступит в Москве с сольным концертом Культура 18:09
Кабмин Азербайджана принял решение об учетных документах сельских административных округов Экономика 18:07
В Грузии за сутки выявлено 15 новых случаев коронавируса Грузия 18:00
В Азербайджане выросло ипотечное кредитование по гослинии Финансы 18:00
Казахстанская газодобывающая компания привлечет услуги составления проектно-сметной документации Тендеры 18:00
Президент Ильхам Алиев поздравил индонезийского коллегу Политика 17:53
В Баку продезинфицированы 550 улиц (ФОТО) Общество 17:49
Выздоровевший от коронавируса врач Джавид Пашаев выписан домой (ФОТО) Общество 17:44
В Азербайджане за последние сутки от коронавируса вылечились 207 человек Общество 17:20
В борьбе с коронавирусом Азербайджан добился весьма позитивных результатов - депутат Политика 17:05
Новые послы Ирана в 6 странах встретились с президентом Иран 17:00
Инфраструктурные работы на грузинском участке железнодорожной линии Баку-Тбилиси-Карс близятся к заключительному этапу Транспорт 17:00
Массовое проведение религиозных обрядов представляет опасность с точки зрения распространения коронавируса - УМК Общество 16:49
Экспорт азербайджанской продукции в Молдову многократно увеличился Финансы 16:12
Туркменистан нарастил объем товарооборота Бизнес 16:01
Правительство Грузии будет субсидировать закупку нестандартных яблок Грузия 16:00
Нефтегазовая нацкомпания Казахстана привлечет услуги по проектированию Тендеры 16:00
УМК: Необходимо соблюдать решение Оперативного штаба в связи с религиозными обрядами Общество 15:53
Учреждение Координационного совета азербайджанцев Франции привнесло организованности и динамики в движение диаспоры - Госкомитет Политика 15:30
Микробизнес в Азербайджане получит дополнительную финподдержку - госслужба Финансы 15:19
Китайская компания поставит хлопкоуборочные комбайны в Узбекистан Бизнес 15:13
Туркменистан перевыполнил план в строительной сфере более чем на 20% Строительство 15:12
Цена азербайджанской нефти изменилась разнонаправленно Финансы 15:12
В период пандемии нецелесообразно собираться в мечетях и проводить различные церемонии - УМК Общество 15:10
Любимица миллионов отмечает юбилей - Афаг Баширгызы 65! Культура 15:09
Посол: Индия намерена возобновить закупки нефти у Ирана Иран 15:00
В Туркменистане назван план по уборке пшеницы на следующий год Бизнес 14:55
В Азербайджане названы условия перевода студентов из вуза в вуз Общество 14:50
В Туркменистане создадут центр геоинформации, внедрят цифровые системы Транспорт 14:42
Ташкентский Международный Аэропорт объявляет тендер на закупку автошин Тендеры 14:41
В Азербайджане изучили проблемы применения методов машинного обучения в нефтегазовой отрасли Энергетика 14:38
Сократилась транспортировка нефти по маршруту Баку-Тбилиси-Джейхан - BOTAS Энергетика 14:34
Узбекско - китайское СП закупит сварочный аппарат путем тендера Тендеры 14:34
Число клиентов в кафе и ресторанах должно быть сокращено вдвое - АПБ Азербайджана Экономика 14:31
Часть обратившихся граждан отказалась возвращаться в страну, когда самолет уже был отправлен - Хикмет Гаджиев Политика 14:26
Выросла доля Германии в структуре импорта Азербайджана Бизнес 14:24
Германия поддерживает расширение доступа Грузии в рамках программы МВФ Extended Fund Facility Финансы 14:20
Хикмет Гаджиев: Мы становились очевидцами того, как Пашинян ставил себя в комичное положение и во время дебатов с Президентом Азербайджана в Мюнхене Политика 14:04
ЗАО "Бакинский метрополитен" о строительных работах на станции метро "Папанин" и в Ходжасанском депо Общество 14:03
Magticom запустил 5G интернет в тестовом режиме Грузия 14:00
Туркменистан перевыполнил план по добыче нефти и газового конденсата Энергетика 14:00
Минобразования Азербайджана: Кандидаты в учителя в основном сдают экзамены в Баку и Сумгайыте Общество 13:35
В России началось производство вакцины от коронавируса Россия 13:31
МИД Азербайджана распространил спутниковые изображения нового незаконного поселения, созданного в оккупированном Арменией Кельбаджаре (ФОТО) Нагорно-карабахский конфликт 13:28
Вопрос возобновления в Азербайджане работы общественного транспорта в выходные будет рассмотрен в последующие недели Общество 13:25
Радикалы кормятся армянским хлебом, а унижают свой народ - депутат Политика 13:24
Врач Джавид Пашаев вылечился от коронавируса и сегодня будет выписан из клиники - TƏBİB Общество 13:18
Окончательного решения об открытии крупных торговых центров пока нет - помощник Президента Азербайджана Экономика 13:08
Компания "Пассажирские перевозки" Казахстана привлечет услуги по ремонту Тендеры 13:07
Желающие вернуться в Азербайджан на своем автомобиле должны обратиться в посольства и Оперативный штаб - помощник Президента Политика 13:05
Нефтегазовая компания Казахстана закупит измерительные приборы Тендеры 13:04
Казахстанская компания привлечет услуги по модернизации системы видеонаблюдения Тендеры 13:03
Иран направил вторую партию гумпомощи в Кыргызстан Иран 13:02
Оперативный штаб о свадебных церемониях в Азербайджане Общество 12:53
Как Азербайджан помогает другим странам, так и они могут помогать нам - помощник Президента Политика 12:47
Послабления в отношении объектов общепита в Азербайджане не распространяются на свадьбы - зампред госналоговой службы Общество 12:45
Врачи, прибывшие в Азербайджан из Китая и Италии, работают не на платной основе - Оперативный штаб Общество 12:36
Госналоговая служба Азербайджана: Объекты общепита будут работать по определенным правилам Общество 12:35
Сотрудники полиции находятся на передовой борьбы с коронавирусом в Азербайджане - помощник Президента Общество 12:29
Помощник Президента Азербайджана обратился к населению в связи с предстоящим месяцем Мухаррам Общество 12:22
TƏBİB: Режим карантина в Азербайджане не обусловлен уровнем заполненности коронавирусных больниц Общество 12:21
Азербайджан не обременяет себя долгами, у страны достаточно своих ресурсов - помощник Президента Экономика 12:15
TƏBİB: Мы не начинали переговоры о закупке вакцины от коронавируса в России Общество 12:13
В случае появления на рынке сертифицированной вакцины будет проделана работа по ее закупке - помощник Президента Азербайджана Общество 12:07
Внешняя торговля Грузии продолжает снижаться Грузия 12:02
При послаблениях карантина нужно быть готовыми к определенному росту числа заражений коронавирусом - TƏBİB Общество 11:58
В Туркменистане наблюдается рост ВВП Финансы 11:53
В ОАО "Азербайджанская промышленная корпорация" прошло совещание в формате видеоконференции по текущему состоянию производственного процесса в ООО Azərpambıq ASK Экономика 11:51
Очередной публичный бред Пашиняна - в эфире британского телеканала - депутат Политика 11:43
Эпидемситуация в районах Азербайджана исследуется крайне тщательно - помощник Президента Общество 11:42
В России за сутки выявили 5 061 случай заражения коронавирусом Россия 11:37
Вопрос возобновления учебного процесса в Азербайджане изучается в комплексной форме - Хикмет Гаджиев Общество 11:33
Манат укрепился к евро (ОБЗОР) Финансы 11:31
Хикмет Гаджиев: Азербайджан детально изучает международный опыт по борьбе с коронавирусом Общество 11:26
В Азербайджане объявлены правильные ответы тестовых заданий по II и III группам специальностей в рамках вступительных экзаменов Общество 11:10
Оперативный штаб при Кабинете министров Азербайджана провел брифинг Общество 11:05
В кафе и ресторанах Азербайджана запрещается курение кальяна и нахождение за столом более шести человек Общество 10:49
Установлен график работы кафе и ресторанов в Азербайджане Общество 10:40
Третий этап испытаний российской вакцины от коронавируса будет проводиться амбулаторно Россия 10:33
Уникальные картины Сабира Чопурова, написанные нефтью (ФОТО) Культура 10:33
В Азербайджане возникла угроза засоления территорий площадью до 500 тысяч гектаров Общество 10:21
В Баку проводится очередная масштабная дезинфекция (ФОТО/ВИДЕО) Общество 10:15
Оперативный штаб при Кабинете министров вынес решение в связи с кафе и ресторанами Общество 10:08
Денежные переводы в Грузию в июле выросли на 22,1 процента Грузия 09:56
Передана в пользование жителей субартезианская скважина в селе Гарагашлы Агсуинского района Общество 09:50
ВС Армении продолжают нарушать режим прекращения огня Нагорно-карабахский конфликт 09:32
В Грузии стартовала регистрация на получение денежной помощи для детей Грузия 09:30
Ибрагим Калын: Нагорно-карабахский конфликт должен быть урегулирован в рамках территориальной целостности Азербайджана Общество 09:27
Названы цели программы министерства промышленности, рудников и торговли Ирана Энергетика 09:26
Поддержка в рамках ДКБ-2025 доступна сельскому бизнесу Казахстана Казахстан 09:20
В Южной Корее выявили максимальное число заражений коронавирусом с 11 марта Другие страны 09:17
В Азербайджане утвержден Порядок оформления ипотечной бумаги, закрепляющей ипотечное право на недвижимость Экономика 09:11
Точка невозврата пройдена: таяние льдов в Гренландии ускоряется В мире 08:56
В столице Казахстана могут наладить утилизацию отработанных батареек Бизнес 08:51
Азербайджанский Bank BTB увеличил активы Финансы 08:50
Все новости