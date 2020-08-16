Исламские права человека - реальный гарант защиты прав человека

Беспокойство — величайший дар либерального мышления человеку и результат устранения Бога и религии со сцены человеческой жизни, в то время как исламские права человека являются единственным реальным гарантом защиты прав человека. Об этом заявил секретарь совета по правам человека судебной системы Ирана Али Багери Кани, передает Trend со ссылкой на İRNA.

"Главная идея запада заключался в том, что Бог и религия являются главными препятствиями на пути к реализации прав человека, но результатом действий тех, кто правил странами недемократическим образом после Второй мировой войны, стали война, кровопролитие, резня и отсутствие безопасности", сказал Багери Кани.

Он сообщил, что за последние 75 лет мир провел меньше месяца без войн и убийств. При этом назвал тревогу и беспокойство величайшим даром либерального мышления людям и результатом удаления Бога и религии со сцены человеческой жизни. По его словам права человека в исламе считается единственным реальным гарантом защиты прав человека.