В Иране за последние сутки от COVID-19 умерли 147 человек

БАКУ /Trend/ - В Иране за последние сутки от коронавируса (COVID-19) умерли 147 человек, общее число скончавшихся составило 19 639.

Об этом сообщила пресс-секретарь министерства здравоохранения и медицинского образования Сима Садат Лари, передает Trend.

За последние сутки в Иране выявлено 2 133 новых случаев заражения коронавирусом, общее число инфицированных COVID-19 достигло 343 203.

Вылечились 297 486 человек.