В Иране за последние сутки от COVID-19 умерли 147 человек
БАКУ /Trend/ - В Иране за последние сутки от коронавируса (COVID-19) умерли 147 человек, общее число скончавшихся составило 19 639.
Об этом сообщила пресс-секретарь министерства здравоохранения и медицинского образования Сима Садат Лари, передает Trend.
За последние сутки в Иране выявлено 2 133 новых случаев заражения коронавирусом, общее число инфицированных COVID-19 достигло 343 203.
Вылечились 297 486 человек.
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