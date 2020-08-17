В Иране обнародовали последние данные о ситуации с COVID-19

Число случаев заражения коронавирусом в Иране возросло на 345 450 человек. Об этом сообщила в понедельник пресс-секретарь министерства здравоохранения и медицинского образования Сима Садат Лари, передает Trend со ссылкой на IRNA.

"С начала распространения коронавируса в Иране зафиксированы 299 157 случаев выздоровления среди заразившихся", отметила она на пресс-конференции.

Она добавила, что к сожалению, в общей сложности в Иране умерли уже 19 804 человека.

Напомним, что более 21 млн. человек заразились коронавирусом в мире 700 тыс. из которых умерли.