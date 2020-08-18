Иранские фильмы показали на фестивалях в филиппинах и Южной Корее

Четыре иранских фильма приняли участие в различных кинофестивалях в филиппинах и Южной Корее, передает Trend со ссылкой на IRNA.

Короткометражные картины «Соляный человек» режиссера Саджада Мусави, «Я американец» режиссера Омида Мирзаи, и «Привет» режиссера Мохаммада Резы Хаджи Голями были представлены на 16-ом Филиппинском независимом кинофестивале «Cinemalaya 2020». Кинофестиваль прошел с 7-го по 16-е августа в режиме онлайн.

Кроме того, короткометражный фильм режиссера Юсефа Каргара «Габриэль» будет представлен на 17-ом Международном фестивале короткометражных фильмов в Чхонджу.