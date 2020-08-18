Иранские фильмы показали на фестивалях в филиппинах и Южной Корее
Четыре иранских фильма приняли участие в различных кинофестивалях в филиппинах и Южной Корее, передает Trend со ссылкой на IRNA.
Короткометражные картины «Соляный человек» режиссера Саджада Мусави, «Я американец» режиссера Омида Мирзаи, и «Привет» режиссера Мохаммада Резы Хаджи Голями были представлены на 16-ом Филиппинском независимом кинофестивале «Cinemalaya 2020». Кинофестиваль прошел с 7-го по 16-е августа в режиме онлайн.
Кроме того, короткометражный фильм режиссера Юсефа Каргара «Габриэль» будет представлен на 17-ом Международном фестивале короткометражных фильмов в Чхонджу.
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