ВОЗ предоставила Ирану 100 КТ-аппаратов

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) в целях поддержки Ирана в борьбе с коронавирусом предоставила 100 КТ-аппаратов властям министерства здравоохранения и медицинского образования Ирана. Об этом сообщил представитель ВОЗ в Иране Кристоф Хамельманн во вторник, передает Trend со ссылкой на IRNA.

Он отметил, что КТ-аппараты сыграют главную роль в диагностике пациентов с коронавирусом. "Эти аппараты стоимостью около 3 млн долларов были приобретены при финансовой поддержке Японии и Кувейта, и мы ценим их помощь", добавил он.

Такие КТ-аппараты удовлетворяют требования иранских больниц во время пандемии коронавируса, и Иран высоко оценивает ВОЗ за помощи.

Министерство здравоохранения и медицинского образования также сообщила о запуске этих аппаратов в ближайшее время.