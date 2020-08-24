В Иране обнародовали последние данные о ситуации с COVID-19

Число случаев заражения коронавирусом в Иране возросло на 361150 человек. Об этом сообщила в понедельник пресс-секретарь Министерства здравоохранения и медицинского образования Сима Садат Лари, передает Trend со ссылкой на IRNA.

«С начала вспышки коронавируса в Иране зафиксированы 311365 случаев выздоровления среди заразившихся», отметила она на пресс-конференции.

Она добавила, что к сожалению, в общей сложности в Иране умерли уже 20776 человек.

Напомним, что более 18 млн. человек заразились коронавирусом в мире 700 тыс. из которых умерли.