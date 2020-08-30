Рухани: Необходимо принять необходимые меры для подготовки и тестирования препарата от коронавируса в стране
Ссылаясь на новости о разработке вакцины против коронавируса в некоторых странах, президент Хасан Рухани распорядился как можно скорее принять необходимые меры для ее покупки, передает Trend со ссылкой на İRNA.
"Учитывая масштабы второй волны вспышки болезни COVID-19, Министерству здравоохранения следует принять необходимые меры для предотвращения утомления и истощения медицинского персонала страны и, при необходимости, принять необходимые меры для обучения новых кадров", - также сказал президент страны.
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Рухани: Необходимо принять необходимые меры для подготовки и тестирования препарата от коронавируса в стране
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