Рухани: Необходимо принять необходимые меры для подготовки и тестирования препарата от коронавируса в стране

Ссылаясь на новости о разработке вакцины против коронавируса в некоторых странах, президент Хасан Рухани распорядился как можно скорее принять необходимые меры для ее покупки, передает Trend со ссылкой на İRNA.

"Учитывая масштабы второй волны вспышки болезни COVID-19, Министерству здравоохранения следует принять необходимые меры для предотвращения утомления и истощения медицинского персонала страны и, при необходимости, принять необходимые меры для обучения новых кадров", - также сказал президент страны.