В Иране обнародовали последние данные о ситуации с коронавирусом
Число случаев заражения коронавирусом в Иране возросло на 375 312 человек. Об этом сообщила в понедельник пресс-секретарь Министерства здравоохранения и медицинского образования Сима Садат Лари, передает Trend со ссылкой на IRNA.
"С начала вспышки коронавируса в Иране зафиксированы 323 233 случая выздоровления среди заразившихся", отметила она на пресс-конференции.
Она добавила, что к сожалению, в общей сложности в Иране умерли уже 21 571 человек.
Напомним, что более 25 млн. человек заразились коронавирусом в мире, 850 тыс. из которых умерли.
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