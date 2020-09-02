В Иране сообщили о возвращении 1800 студентов на родину

1800 иранских выпускников из 200 лучших вузов мира вернулись на родину. Об этом сообщил вице-президент Ирана по вопросам науки и технологии Сурена Саттари, передает Trend со ссылкой на IRNA.

Он в кулуарах 135-го заседания стратегического штаба по выполнению научного плана страны заявил, что студенты технических и технологических направлений больше других уезжают на учебу за рубеж. Саттари также заявил о снижении выхода иранской элиты из страны за последние годы.

Иранский чиновник отметил, что вспышка коронавируса привела к увеличению возвращения иранской элиты на родину.

По его словам, статистические данные о возвращении иранской элиты были подготовлены по дисциплинам в областях техники и технологий, гуманитарных наук, права, медицины и психологии.

Он назвал общее население Национального фонда элиты Ирана 70 тыс. человек.