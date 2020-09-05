Новый учебный год начался в Иране
Сегодня в присутствии президента Хасана Рухани в режиме видеоконференции начался учебный год в Иране, передает Trend со ссылкой на IRNA.
Сегодня в субботу на церемонии с присутствием президента Хасана Рухани и министра образования Мохсена Хаджи-Мирзаи начался учебный год в Иране.
Таким образом, новый учебный год начался на две недели раньше, чем в предыдущие годы, чтобы компенсировать образовательный дефицит прошлого года после пандемии коронавируса в стране.
Около 15 млн. учеников начинают новый учебный год заочно либо очно, соблюдая медицинские протоколы.
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