Новый учебный год начался в Иране

Сегодня в присутствии президента Хасана Рухани в режиме видеоконференции начался учебный год в Иране, передает Trend со ссылкой на IRNA.

Сегодня в субботу на церемонии с присутствием президента Хасана Рухани и министра образования Мохсена Хаджи-Мирзаи начался учебный год в Иране.

Таким образом, новый учебный год начался на две недели раньше, чем в предыдущие годы, чтобы компенсировать образовательный дефицит прошлого года после пандемии коронавируса в стране.

Около 15 млн. учеников начинают новый учебный год заочно либо очно, соблюдая медицинские протоколы.