В Иране за последние сутки коронавирусом заразились 1 894 человека

БАКУ /Trend/ - В Иране за последние сутки коронавирусом заразились еще 1 894 человека.

Об этом сказала представитель министерства здравоохранения и медицинского образования Ирана Сима Садат Лари, передает в субботу Trend со ссылкой на министерство.

По ее словам, общее число заразившихся COVID-19 достигло 384 666 человек, из них состояние 3 708 оценивается как тяжелое.

Садат Лари добавила, что за последние сутки в Иране от коронавируса умерли 110 человек, общее число летальных исходов от коронавируса достигло 22 154.

Отметив, что до настоящего времени от коронавируса вылечились 332 131 человек, представитель министерства добавила, что "красными зонами" считаются провинции Тегеран, Мазандаран, Гилан, Гум, Исфахан, Разави Хорасан, Восточный Азербайджан, Кирман, Северный Хорасан, Симнан, Йезд, Зенджан и Газвин.

До настоящего времени в Иране проведено более 3,35 миллиона тестов на выявление коронавируса.

(Автор: Эльнур Багышев. Текст: Турал Гараджаев)

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