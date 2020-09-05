Еще одна группа иранцев вернулась на родину из Азербайджана - посол

БАКУ /Trend/ - В Иран из Азербайджана вернулась еще одна группа граждан Ирана, которая состоит из 122 человек.

Как передает в субботу Trend, об этом на своей странице в Twitter написал посол Ирана в Азербайджане Сейид Али Мусави.

Он отметил, что таким образом число граждан Ирана, вернувшихся в страну из Азербайджана с начала пандемии, достигло 1 501.

Граждане Ирана вернулись через погранично-пропускной пункт Астара, говорится в сообщении дипломата.

Отметим, что на сегодня в Иране зафиксированы 384 666 случаев инфицирования коронавирусом, 22 154 человека скончались, 332 131 - выздоровели.

(Автор: Эльнур Багышев. Текст: Турал Гараджаев)