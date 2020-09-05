Еще одна группа иранцев вернулась на родину из Азербайджана - посол
БАКУ /Trend/ - В Иран из Азербайджана вернулась еще одна группа граждан Ирана, которая состоит из 122 человек.
Как передает в субботу Trend, об этом на своей странице в Twitter написал посол Ирана в Азербайджане Сейид Али Мусави.
Он отметил, что таким образом число граждан Ирана, вернувшихся в страну из Азербайджана с начала пандемии, достигло 1 501.
Граждане Ирана вернулись через погранично-пропускной пункт Астара, говорится в сообщении дипломата.
Отметим, что на сегодня в Иране зафиксированы 384 666 случаев инфицирования коронавирусом, 22 154 человека скончались, 332 131 - выздоровели.
(Автор: Эльнур Багышев. Текст: Турал Гараджаев)
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