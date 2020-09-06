Министр иностранных дел Швейцарии назвал Исфахан «жемчужиной Ближнего Востока»
Министр иностранных дел Швейцарии Иньяцио Кассис назвал Исфахан «жемчужиной Ближнего Востока» после посещения Исфахана, его исторических мест и туристических достопримечательностей, передает Trend со ссылкой на İRNA.
«Я посетил город Исфахан, жемчужину Ближнего Востока в Исламской Республике Иран. Знакомство с культурой и людьми страны является предпосылкой хороших дипломатических отношений», - написал он в Twitter.
Министр иностранных дел Швейцарии прибыл в Иран в субботу утром, как и планировалось, и сначала нанес однодневный визит в Исфахан.
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