Министр иностранных дел Швейцарии назвал Исфахан «жемчужиной Ближнего Востока»

Министр иностранных дел Швейцарии Иньяцио Кассис назвал Исфахан «жемчужиной Ближнего Востока» после посещения Исфахана, его исторических мест и туристических достопримечательностей, передает Trend со ссылкой на İRNA.

«Я посетил город Исфахан, жемчужину Ближнего Востока в Исламской Республике Иран. Знакомство с культурой и людьми страны является предпосылкой хороших дипломатических отношений», - написал он в Twitter.

Министр иностранных дел Швейцарии прибыл в Иран в субботу утром, как и планировалось, и сначала нанес однодневный визит в Исфахан.