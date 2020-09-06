В Иране за последние сутки коронавирусом заразились 1 992 человека

БАКУ /Trend/ - В Иране за последние сутки коронавирусом заразились еще 1 992 человека.

Об этом сказала представитель министерства здравоохранения и медицинского образования Ирана Сима Садат Лари, передает в субботу Trend со ссылкой на министерство.

По ее словам, общее число заразившихся COVID-19 достигло 386 658 человек, из них состояние 3 722 оценивается как тяжелое.

Садат Лари добавила, что за последние сутки в Иране от коронавируса умерли 139 человек, общее число летальных исходов от коронавируса достигло 22 293.

Отметив, что до настоящего времени от коронавируса вылечились 333 900 человек, представитель министерства добавила, что "красными зонами" считаются провинции Тегеран, Мазандаран, Гилан, Гум, Исфахан, Разави Хорасан, Восточный Азербайджан, Кирман, Северный Хорасан, Симнан, Йезд, Зенджан и Газвин.

До настоящего времени в Иране проведено более 3,38 миллиона тестов на выявление коронавируса.