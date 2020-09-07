Более 30 человек пострадали в результате землетрясения на востоке Ирана

По меньшей мере 34 человека получили ранения в результате землетрясения, произошедшего в ночь на понедельник в расположенной на востоке Ирана провинции Голестан. Об этом сообщает агентство ISNA, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

В сообщении отмечается, что 17 человек находятся в больнице. Остальным помощь оказана на месте.

Землетрясение магнитудой 5,1 было зафиксировано в районе города Рамиян. Очаг залегал на глубине 9 км.