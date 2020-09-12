Беженцы в Иране получают бесплатную медпомощь, связанную с лечением коронавируса

Согласно указу министерства здравоохранения Ирана все граждане иностранных стран и беженцы могут получать бесплатную медицинскую помощь, связанную с лечением коронавирусной инфекции. Об этом заявила в субботу пресс-секретарь Миздрава Сима Садат Лари, передает Trend со ссылкой на IRNA.

"Иностранные граждане и беженцы также, как и иранцы получают бесплатную медпомощь, связанную с лечением COVID-19", сказала Садат Лари.

Ранее 23 августа заместитель директора Центра управления инфекционными заболеваниями Минздрава Ирана Шахнам Арши также сообщил, что все граждане зарубежных стран, зараженные коронавирусом могут лечиться в Иране бесплатно.

Кроме того, ранее президент Ирана Хасан Рухани заявил, что с афганскими гражданами, зараженными новым типом коронавируса следует обращаться в иранских больницах бесплатно, как и со всеми иранцами.