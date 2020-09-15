Фильм иранского режиссера получил приз международного кинофестиваля в Японии

Короткометражная картина «Уроки езды» иранского режиссера Махназа Риахи получила приз международного фестиваля женского кино в японском Айти, передает Trend со ссылкой на IRNA.

Международный фестиваль женского кино в Айти поддерживает улучшение положения женщин в обществе и способствует развитию международного взаимодействия женщин с 1996 году. Фестиваль демонстрирует работы режиссеров-женщин, а также проводит симпозиумы, которые дают участникам возможность обменяться своими взглядами и идеями в целях содействия созданию равноправного общества.

25-й международный фестиваль женского кино в Айти прошел с 3 по 6 сентября 2020.