Фильм иранского режиссера получил приз международного кинофестиваля в Японии

Общество 15 сентября 2020 09:23 (UTC+04:00)
Фильм иранского режиссера получил приз международного кинофестиваля в Японии

Короткометражная картина «Уроки езды» иранского режиссера Махназа Риахи получила приз международного фестиваля женского кино в японском Айти, передает Trend со ссылкой на IRNA.

Международный фестиваль женского кино в Айти поддерживает улучшение положения женщин в обществе и способствует развитию международного взаимодействия женщин с 1996 году. Фестиваль демонстрирует работы режиссеров-женщин, а также проводит симпозиумы, которые дают участникам возможность обменяться своими взглядами и идеями в целях содействия созданию равноправного общества.

25-й международный фестиваль женского кино в Айти прошел с 3 по 6 сентября 2020.

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