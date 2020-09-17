Рухани сообщил об увеличении числа больничных коек в этом году

В больницы Ирана добавят более 10 тысяч коек в этом году, сказал президент страны Хасан Рухани, передает Trend со ссылкой на ИРНА.

Глава иранского правительства на заседании открытия национальных проектов в сфере медицины в четверг заявил, что строительство и оснащение больниц современным медицинским оборудованием во время вспышки коронавируса способствуют нашим врачам и медсестрам бороться с этой болезнью.

По его словам, врачи и медсестры сыграют главную роль в борьбе с коронавирусом в эти трудные дни.