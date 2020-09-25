Посол Ирана в РФ заявил, что страны обсуждают совместное производство вакцины от COVID-19

Иран ведет переговоры с Россией относительно организации совместного производства вакцины от коронавируса. Об этом в пятницу на пресс-конференции заявил глава иранского диппредставительства в Москве Казем Джалали, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Мы объявили, что в двух-трех вопросах будем сотрудничать. Это совместное производство с Россией [вакцины от коронавируса]. У Ирана высокий потенциал в создании вакцины, - сказал посол. - В предыдущие годы мы много сделали и можем с Россией активно сотрудничать на этом направлении. Наши консультации по данному вопросу продолжаются".

Дипломат констатировал, что за счет организации совместного производства вакцины Россия и Иран смогут обеспечить не только свои нужды, но и помочь третьим странам.

В настоящее время РФПИ получил запросы на более чем 1,2 млрд доз вакцины "Спутник V" на 2020-2021 годы. Заявки направили свыше 50 стран СНГ, Европы, Азии, Ближнего Востока и Латинской Америки. Ранее РФПИ объявлял о договоренностях с партнерами в Мексике по поставке 32 млн доз, в Бразилии - до 50 млн доз, а также в Индии - 100 млн доз.