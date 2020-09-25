БАКУ /Trend/ - За последние сутки число погибших от коронавируса в Иране составило 207 человек. Об этом сказала представитель министерства здравоохранения и медицинского образования Ирана Сима Садат Лари, сообщает во вторник Trend со ссылкой на министерство.

По ее словам, общее число летальных исходов от коронавируса достигло 25 222 человек

Садат Лари подчеркнула, что в Иране за последние сутки коронавирусом заразились еще 3 563 человека, общее число заразившихся COVID-19 достигло 439 882 человек, состояние 4 023 которых оценивается как тяжелое. До сих пор в стране от коронавируса выздоровели 369 842 человека.

Представитель министерства добавила, что "красная зона" включает в себя провинции Тегеран, Исфахан, Гум, Восточный Азербайджан, Южный Хорасан, Симнан, Газвин, Лорестан, Ардебиль, Хузистан, Кирманшах, Гилан, Бушер, Зенджан, Илам, Разави Хорасан, Мазандаран, Альборз, Западный Азербайджан, Центральная, Кирман, Северный Хорасан, Хамадан и Йезд.

До настоящего времени в Иране проведено более 3,87 миллиона тестов на выявление коронавируса.

(Автор: Эльнур Багышов. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)