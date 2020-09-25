Два человека пострадали в результате крушения самолета в Иране

Два пилота пострадали в результате крушения учебного самолета на севере Ирана. Об этом сообщает в пятницу агентство Tasnim, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Отмечается, что инцидент произошел в районе города Назарабад провинции Альборз. Крушение потерпел одномоторный самолет. Оба пилота были доставлены в больницу.

Причины инцидента выясняются.