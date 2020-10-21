За последние сутки в Иране от коронавируса скончались 312 человек

БАКУ /Trend/ - За последние сутки число умерших от коронавируса в Иране составило 312 человек.

Об этом сказала представитель министерства здравоохранения и медицинского образования Ирана Сима Садат Лари, сообщает в среду Trend со ссылкой на министерство. По ее словам, общее число летальных исходов от коронавируса достигло 31 346 человек.

Садат Лари подчеркнула, что в Иране за последние сутки коронавирусом заразились еще 5 616 человек, общее число заразившихся COVID-19 достигло 545 286 человек, из них состояние 4 861 оценивается как тяжелое.

На данный момент в стране от коронавируса выздоровели 438 709 человек.

Представитель министерства добавила, что "красной зоной" считаются провинции Тегеран, Исфахан, Гум, Восточный Азербайджан, Южный Хорасан, Симнан, Газвин, Лорестан, Ардебиль, Хузистан, Кирманшах, Кохлугия и БуйирхАхмад, Гилан, Бушер, Зенджан, Илам, Разави Хорасан, Мазандаран, Чахар-Махал и Бахтуяри, Альборз, Западный Азербайджан, Центральная, Кирман, Северный Хорасан, Хамадан, Йезд и Курдистан.

До настоящего времени в Иране проведено более 4,59 миллиона тестов на выявление коронавируса.

(Автор: Эльнур Багышов. Текст: Турал Гараджаев)