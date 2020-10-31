Картина иранского режиссера получила приз международного кинофестиваля в Остине
Фильм «Барсук» иранского режиссера Казема Молаи получил приз на 27-м международном кинофестивале в техасском городе Остине, передает Trend со ссылкой на ИРНА.
«Барсук» — это история женщины по имени Судех Шарифзадеган, которая накануне повторного замужества сталкивается с трудной проблемой в личной жизни.
27-й международный кинофестиваль в техасском городе Остине (Austin Film Festival, сокращенно AFF) в этом году прошел в режиме онлайн из-за пандемии коронавируса (COVID-19).
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