Картина иранского режиссера получила приз международного кинофестиваля в Остине

Фильм «Барсук» иранского режиссера Казема Молаи получил приз на 27-м международном кинофестивале в техасском городе Остине, передает Trend со ссылкой на ИРНА.

«Барсук» — это история женщины по имени Судех Шарифзадеган, которая накануне повторного замужества сталкивается с трудной проблемой в личной жизни.

27-й международный кинофестиваль в техасском городе Остине (Austin Film Festival, сокращенно AFF) в этом году прошел в режиме онлайн из-за пандемии коронавируса (COVID-19).