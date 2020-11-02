За минувшие сутки в Иране от коронавируса скончались 440 человек

БАКУ /Trend/ - За последние сутки в Иране от коронавируса (COVID-19) скончались 440 человек.

Об этом сказала представитель министерства здравоохранения и медицинского образования Ирана Сима Садат Лари, сообщает в понедельникTrend.

По ее словам, общее число летальных исходов от коронавируса достигло 35 738 человек.

Садат Лари подчеркнула, что в Иране за последние сутки коронавирусом заразились еще 8 289 человек, общее число заразившихся COVID-19 достигло 628 780 человек, из них состояние 5 315 оценивается как тяжелое.

На данный момент в стране от коронавируса выздоровело 491 247 человек.

До настоящего времени в Иране проведено более миллиона тестов на выявление коронавируса.

Представитель министерства добавила, что "красной зоной" считаются провинции Тегеран, Исфахан, Гум, Восточный Азербайджан, Южный Хорасан, Симнан, Газвин, Лорестан, Ардебиль, Хузистан, Кирманшах, Кохлугия и Буйир-Ахмад, Гилан, Бушехр, Зенджан, Илам, Разави Хорасан, Мазандаран, Чахар-Махал и Бахтияри, Альборз, Западный Азербайджан, Центральная, Кирман, Северный Хорасан, Хамадан и Йезд.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Наталья Кочнева)