В Иране выразили надежду на хорошие результаты вакцины от коронавируса

Иран втайне продолжит работу над вакциной от коронавируса по некоторым причинам, отметил министр здравоохранения ИРИ Саид Намаки, передает Trend со ссылкой на IRNA.

"В настоящее время из 12 действующих команд, работающих над вакциной от коронавируса, 3, 4 команды добились значительного прогресса, и я надеюсь, что скоро у нас будут хорошие новости в этом отношении ", заявил он в эфире государственного телевидения Ирана.

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией в Иране возросло до 62878. Число жертв достигло 35738.