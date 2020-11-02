В Иране выразили надежду на хорошие результаты вакцины от коронавируса

Общество 2 ноября 2020 16:24 (UTC+04:00)
В Иране выразили надежду на хорошие результаты вакцины от коронавируса

Иран втайне продолжит работу над вакциной от коронавируса по некоторым причинам, отметил министр здравоохранения ИРИ Саид Намаки, передает Trend со ссылкой на IRNA.

"В настоящее время из 12 действующих команд, работающих над вакциной от коронавируса, 3, 4 команды добились значительного прогресса, и я надеюсь, что скоро у нас будут хорошие новости в этом отношении ", заявил он в эфире государственного телевидения Ирана.

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией в Иране возросло до 62878. Число жертв достигло 35738.

Тэги:
Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.
В Иране выразили надежду на хорошие результаты вакцины от коронавируса
В Иране выразили надежду на хорошие результаты вакцины от коронавируса
За минувшие сутки в Иране от коронавируса скончались 440 человек
За минувшие сутки в Иране от коронавируса скончались 440 человек
Зариф во вторник отправится в Южную Америку
Зариф во вторник отправится в Южную Америку
Loading Bars
Лента новостей
Уничтожен т.н. "замминистра обороны" незаконного режима в оккупированном Нагорном Карабахе Нагорно-карабахский конфликт 17:19
Тюркский совет направил помощь армии Азербайджана (ФОТО) Политика 17:16
Определен лидер на рынке операционных систем Азербайджана ИКТ 17:13
В Азербайджане предусмотрены льготы для граждан, использующих безналичные способы оплаты Бизнес 17:10
Премьер-министр Али Асадов поздравил премьер-министра Грузии Георгия Гахария Политика 17:09
ООО «Международный аэропорт Бухара» объявляет открытый тендер Тендеры 17:03
Победа Балаша Касумова, еще одна "Хрустальная сова" в копилку Эльмана Талыбова (ФОТО) Интересное 17:00
Google остается самым популярным поисковиком в Азербайджане ИКТ 16:59
Chrome по-прежнему лидирует среди браузеров в Азербайджане ИКТ 16:54
Власти Италии введут новые ограничительные меры в связи с пандемией Европа 16:49
ICIS ожидает восстановления объемов импорта газа Китаем из Туркменистана Энергетика 16:43
В отношении Армении необходимо создать международный трибунал - Институт Кавказоведения Политика 16:34
Азеркосмос получил сертификат Всемирной ассоциации телепорта Экономика 16:31
Армянский солдат подтвердил, что РПК сражается в Нагорном Карабахе - аналитик Центра исследований Нагорно-карабахский конфликт 16:26
В Иране выразили надежду на хорошие результаты вакцины от коронавируса Общество 16:24
Президент Ильхам Алиев: Азербайджанская армия освободила от оккупации еще несколько сел Джебраильского, Зангиланского и Губадлинского районов Политика 16:23
Министр экономики Грузии перешла на самоизоляцию Грузия 16:12
Армения продала за рубеж артефакты, найденные во время незаконных раскопок в Азыхской пещере Общество 16:08
Минобразования Азербайджана приостановит прием обращений Общество 16:02
Будет разработана программа по экономразвитию освобожденных территорий Азербайджана Экономика 16:00
В Ассоциации страховщиков Азербайджана проведено назначение на должность Финансы 15:57
ВС Армении подвергают массированному обстрелу Тертерский и Гёранбойский районы Политика 15:51
Обиженный Пашинян, или Москва слезам не верит Политика 15:51
За минувшие сутки в Иране от коронавируса скончались 440 человек Общество 15:49
Назван годовой эффект от внедрения в РК энергосберегающих технологий Энергетика 15:47
Уничтожены еще 4 ракетные установки «Град» ВС Армении (ВИДЕО) Политика 15:46
Лицензирование микрофинансовой деятельности будет введено в РК с начала 2021 года Финансы 15:44
Zenith Energy сократила добычу нефти в Азербайджане Энергетика 15:39
В 57 заведениях общепита в Азербайджане выявлены нарушения режима карантина Общество 15:34
Армянский террор в Гяндже и Барде напоминает Ходжалинский геноцид – этномузыковед из Канады Социум 15:33
В Азербайджане за последние сутки выявлено 596 случаев инфицирования COVID-19 Общество 15:31
Холода могут обострить ситуацию с коронавирусом - TƏBİB Общество 15:26
Молодежь создала движение DAVAM в поддержку армии Азербайджана (ФОТО) Социум 15:23
Стипендии имени Расима Оджагова удостоен студент АГУКИ Культура 15:20
Валютные резервы Центробанка Азербайджана в годовом исчислении выросли более чем на 5% Финансы 15:19
Узбекистан импортировал большой объем туркменской продукции Бизнес 15:16
Открытие кинотеатров и театров в Грузии вновь отложили на неопределенный срок Грузия 15:15
На Сарсангском водохранилище Азербайджана в Нагорном Карабахе будут проведены восстановительные работы Энергетика 15:14
В турецкой провинции Oрду осуществлен автопробег в знак протеста против армянского террора в Гяндже и Барде (ФОТО) Нагорно-карабахский конфликт 15:12
ГЭС "Гыз Галасы" будет состоять из двух гидроагрегатов - минэнерго Азербайджана Энергетика 15:07
Азербайджан имеет огромные перспективы для развития сектора ВИЭ в Карабахе Энергетика 15:02
Русская община Шамахинского района направила письмо Президенту Ильхаму Алиеву Политика 15:01
SOFAZ снизил объем реализуемой на аукционах валюты Финансы 15:01
В Азербайджане сократился объем проблемных кредитов Финансы 14:56
Правительство ОАЭ ратифицировало безвизовое соглашение с Израилем Израиль 14:56
Naturelgaz приобрела у SOCAR Turkey операции по распределению СПГ и КПГ Энергетика 14:55
Белый дом обнесут дополнительной оградой на случай возможных беспорядков США 14:54
Производство бензина в России в октябре сократилось на 11,6% Россия 14:52
A Audit and Consulting заявила о препятствиях в усовершенствовании аудиторских услуг в Азербайджане Бизнес 14:51
Мы в Баку, чтобы поддержать Азербайджан - президент Союза торговых палат и товарных бирж Турции (ФОТО) Политика 14:51
С начала года в Турции было зарегистрировано около 100 компаний с азербайджанским капиталом Турция 14:50
Не переносите свои проблемы в Нидерланды - местные депутаты армянскому послу (ФОТО) Нагорно-карабахский конфликт 14:48
В Лебапском регионе Туркменистана увеличится площадь жилых помещений на душу населения Строительство 14:44
ADİF продолжает выплаты вкладчикам четырех закрывшихся банков Экономика 14:38
Туркменбашинский НПЗ объявляет тендер на закупку резервуаров для нефтепродуктов Тендеры 14:36
Узбекский нефтеперерабатывающий завод объявляет тендер Тендеры 14:32
Утраченные когда-то земли теперь возвращают наши сыновья - отец солдата (ВИДЕО) Общество 14:31
Из терминала Джейхан отгружено почти 180 млн баррелей нефти АЧГ Энергетика 14:29
Завершается реконструкция дорог в 3-х населенных пунктах Уджарского района (ФОТО) Экономика 14:26
В Карабах едут наемники из России, чтобы воевать за армян - журналист "Коммерсанта" Нагорно-карабахский конфликт 14:16
Азербайджанцы, проживающие в Осло, провели акцию протеста перед зданием парламента (ФОТО) Нагорно-карабахский конфликт 14:04
В Баку сохранится умеренная погода Общество 14:01
В Туркменистане увеличится добыча природного газа Энергетика 13:52
В Лондоне почтили память жертв терактов, совершенных армянскими ВС против мирных граждан Азербайджана Нагорно-карабахский конфликт 13:52
Агентство по развитию МСБ Азербайджана объявляет конкурс для предпринимателей и менеджеров Экономика 13:47
Президент Ильхам Алиев принял делегацию во главе с экс-премьером Турции (ФОТО) Политика 13:45
В Узбекистане инфляция в октябре составила 1,4% Узбекистан 13:32
Энергетическая инфраструктура Нагорного Карабаха была разрушена в результате оккупации - Минэнерго Энергетика 13:03
Сократился совокупный капитал грузинских компаний в Турции Грузия 12:59
Парламентские выборы в Грузии прошли в нормальной, демократической обстановке - Национальный конгресс азербайджанцев Грузии Грузия 12:50
Число жертв землетрясения в Измире достигло 83 Турция 12:46
С начала года из Албании через порты Турции перевалено свыше 200 тыс. тонн грузов Турция 12:43
Зариф во вторник отправится в Южную Америку Политика 12:41
Азербайджан увеличил импорт испанской продукции Бизнес 12:38
Почтовый оператор Казахстана привлечет транспортные услуги Тендеры 12:35
«Туркменские авиалинии» продлили приостановку авиасообщений Транспорт 12:34
С начала года страны члены ОИС сократили импорт из Турции Турция 12:31
С начала года из России через порты Турции было перевалено около 40 млн тонн грузов Турция 12:29
На последней неделе октября цены на азербайджанскую нефть снизились (ОБЗОР) Финансы 12:26
Вопросы развития агропромышленного комплекса обсудили в Туркестанской области Бизнес 12:26
Access Bank продолжает акцию по оказанию гуманитарной помощи Экономика 12:26
B Будапеште состоялась церемония почтения памяти жертв террора в Барде и Гяндже (ФОТО) Нагорно-карабахский конфликт 12:16
Азербайджан пишет историю в этой войне - Бинали Йылдырым Политика 12:11
У России нет оснований вмешиваться в нагорно-карабахский конфликт - российский эксперт Нагорно-карабахский конфликт 12:03
Предложение существенно превысило спрос на депозитном аукционе Центробанка Азербайджана Финансы 11:57
Лица, незаконно эксплуатирующие золоторудные месторождения в Карабахе, объявлены в международный розыск Политика 11:45
Никол Пашинян начал антироссийскую кампанию Нагорно-карабахский конфликт 11:41
Вице-премьер Азербайджана принял делегацию во главе с Бинали Йылдырымом (ФОТО) Политика 11:33
Дашогузский регион Туркменистана увеличивает площади возделывания маша Бизнес 11:18
Азербайджан сократил экспорт во Францию почти в 8 раз Бизнес 11:13
Обнародованы доходы от экспорта азербайджанского табака с начала 2020 г. Бизнес 11:10
Уничтожен армянский штурмовик СУ-25 - минобороны Азербайджана Политика 11:09
ВС Армении потеряли 30 военнослужащих при попытке атаки на Зангиланском направлении фронта Политика 11:09
В ANAMA поступили 14 экстренных звонков о снарядах, упавших на территории районов Азербайджана (ФОТО) Нагорно-карабахский конфликт 11:07
Ливия продолжает наращивать добычу нефти Арабские страны 10:58
Госслужба по вопросам имущества Азербайджана проведёт очередной выездной приём документов Бизнес 10:54
В Туркменистане завершен посев озимой пшеницы Бизнес 10:49
Больше половины узбекского миндаля экспортируется в Кыргызстан Узбекистан 10:47
«UNG Petro» вновь снижает цены на нефтепродукты Узбекистан 10:46
Золото и серебро в Азербайджане стали дорожать Финансы 10:46
Все новости