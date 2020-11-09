В Иране суточное количество инфицированных COVID-19 превысило 10 тысяч человек

БАКУ /Trend/ - За минувшие сутки в Иране коронавирусом (COVID 19) заразились 10 463 человека.

Об этом сказала представитель министерства здравоохранения и медицинского образования Ирана Сима Садат Лари, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на министерство. По ее словам, общее число заразившихся COVID-19 в Иране достигло 692 949 человек, состояние 5 561 из которых оценивается как тяжелое.

Представитель министерства отметила, что за последние сутки число погибших от коронавируса в Иране составило 458 человек, а общее число летальных исходов от COVID-19 достигло 38 749 человек.

До сих пор в стране от коронавируса выздоровел 525 641 человек.

"Красной зоной" считаются провинции Тегеран, Исфахан, Гум, Восточный Азербайджан, Южный Хорасан, Симнан, Газвин, Лорестан, Ардебиль, Хузистан, Кирманшах, Кохлугия и Буйир-Ахмад, Гилан, Бушер, Зенджан, Илам, Разави Хорасан, Мазандаран, Чахар-Махал и Бахтуяри, Альборз, Западный Азербайджан, Центральная, Кирман, Северный Хорасан, Хамадан, Йезд и Курдистан.

До настоящего времени в Иране проведено более 5,26 миллионов тестов на выявление коронавируса.

(Автор: Эльнур Багышов. Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)