Землетрясение магнитудой 4,1 произошло на западе Ирана

Землетрясение магнитудой 4,1 было зафиксировано во вторник утром на западе Ирана. Об этом сообщило агентство Fars, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По его данным, эпицентр находился близ города Касре-Ширин (провинция Керманшах). Очаг залегал на глубине 10 км.

Сведений о последствиях удара стихии пока не поступало.

Агентство отмечает, что в 2017 году примерно в том же районе произошло землетрясение магнитудой 7,2, которое привело к жертвам и разрушению свыше 40 тысяч жилых домов.