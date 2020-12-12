В течение суток в Иране коронавирусом заразились свыше 8 тыс. человек

Общество 12 декабря 2020 15:17 (UTC+04:00)
В течение суток в Иране коронавирусом заразились свыше 8 тыс. человек

БАКУ /Trend/ - За минувшие сутки в Иране коронавирусом (COVID-19) заразились 8 201 человек.

Об этом сказала представитель министерства здравоохранения и медицинского образования Ирана Сима Садат Лари, сообщает в субботу Trend со ссылкой на министерство.

По ее словам, общее число заразившихся COVID-19 в Иране достигло 1 100 818 человек, состояние 5 739 из которых оценивается как тяжелое.

Представитель министерства отметила, что за последние сутки число умерших от коронавируса в Иране составило 221 человек, а общее число летальных исходов от COVID-19 достигло 51 949 человек.

До сих пор в стране от коронавируса выздоровели 800 743 человека, для выявления заболевания проведено свыше 6,65 миллиона тестов.

В Иране "красной зоной" по коронавирусу считаются 27 районов.

(Автор: Эльнур Багышев. Текст: Турал Гараджаев)

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