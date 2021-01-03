За минувшие сутки в Иране скончался 102 человека

БАКУ /Trend/ - За последние сутки в Иране от коронавируса COVID-19 скончался 102 человекa.

Об этом сказала представитель министерства здравоохранения и медицинского образования Ирана Сима Садат Лари, передает Trend со ссылкой на министерство.

По ее словам, общее число летальных исходов от коронавируса в Иране достигло 55 540 человек.

Садат Лари подчеркнула, что в Иране за последние сутки коронавирусом заразились еще 5 960 человек, в результате чего общее число заразившихся COVID-19 достигло 1 243 434 человек, из них состояние 4 953 оценивается как тяжелое.

В настоящее время в стране от коронавируса выздоровели 1 013 018 человек, проведено более 7,77 миллионов тестов на выявление коронавируса.

В Иране 4 района продолжают оставаться "красной", 43 района - "оранжевой" и 401 район - "желтой" зоной.