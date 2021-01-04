За минувшие сутки в Иране от коронавируса скончались 110 человек
БАКУ /Trend/ - За последние сутки в Иране от коронавируса COVID-19 скончались 110 человек.
Об этом сказала представитель министерства здравоохранения и медицинского образования Ирана Сима Садат Лари, передает Trend со ссылкой на министерство.
По ее словам, общее число летальных исходов от коронавируса в Иране достигло 55 650 человек.
Садат Лари подчеркнула, что в Иране за последние сутки коронавирусом заразились еще 6 073 человека, в результате чего общее число заразившихся COVID-19 достигло 1 249 507 человек, из них состояние 4 901 оценивается как тяжелое.
В настоящее время в стране от коронавируса выздоровели 1 020 737 человек, проведено более 7,83 миллиона тестов на выявление коронавируса.
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