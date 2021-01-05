БАКУ /Trend/ - В Иране выявлен Британский штамм коронавируса.

Как сообщает во вторник Trend, об этом сказал министр здравоохранения, лечения и медицинского образования Ирана Саид Намеки.

По его словам, инфицированное лицо изолировано, а каких-либо схожих симптомов у его близких не обнаружено.

Намеки добавил, что во время первого теста результат оказался отрицательным, однако последующие тесты у этого лица оказались позитивными, подтвердив наличие нового штамма коронавируса.

"Лицо, инфицированное Британским штаммом коронавируса, а также его семья взяты под контроль. С учетом обнаружения нового штамма в стране необходимо повысить протоколы здравоохранения", - добавил Саид Намеки.

(Автор: Эльнур Багышов. Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)