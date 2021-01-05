В Иране за минувшие сутки от коронавируса умерли 98 человек

БАКУ /Trend/ - За последние сутки в Иране от коронавируса COVID-19 умерли 98 человек.

Об этом сказала представитель министерства здравоохранения и медицинского образования Ирана Сима Садат Лари, передает во вторник Trend со ссылкой на министерство Исла́мской Респу́блики. По ее словам, общее число летальных исходов от коронавируса в Иране достигло 55 748 человек.

Садат Лари подчеркнула, что в Иране за последние сутки коронавирусом заразились еще 6 113 человек, в результате чего общее число заразившихся COVID-19 достигло 1 255 620 человек, из них состояние 4 829 оценивается как тяжелое.

На данное время в стране от коронавируса выздоровели 1 029 028 человек, проведено более 7,88 миллионов тестов на выявление коронавируса.

(Автор: Эльнур Багышев. Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)