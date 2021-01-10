«Британский» штамм коронавируса выявили в Иране
Министр здравоохранения Ирана Саид Намаки заявил о выявлении в стране «британского» штамма коронавируса, передает Trend со ссылкой на Gazeta.ru.
Он отметил, что положительный результат анализов получили четыре человека.
Министр уточнил, что пациенты являются членами одной семьи. Недавно они вернулись из Европы.
Ранее 5 января «британский» штамм COVID-19 обнаружили у приехавшего из Британии гражданина. Всего в стране зафиксировано пять случаев заражения.
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