В Иране снизилось число смертей от коронавируса
БАКУ /Trend/ - За последние сутки в Иране от коронавируса COVID-19 умерло 57 человек.
Об этом сообщила представитель Министерства здравоохранения и медицинского образования Ирана Сима Садат Лари, передает в субботу Trend со ссылкой на министерство.
По ее словам, общее число летальных исходов от коронавируса в стране достигло 58 469.
Садат Лари подчеркнула, что в Иране за последние сутки коронавирусом заразилось еще 7 065 человек, в результате чего общее число заболевших COVID-19 достигло 1 466 435 человек.
На данное время в стране от коронавируса выздоровели 1 253 554 человека.
Редактор: Надир Насиров
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